Del Piero: “La Juve gioca sotto ritmo”

TORINO – L’ex giocatore e capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

“Sarri? Il bilanciamento tra le parti è sempre fondamentale. Ci si deve un po’ conoscere. E’ il primo anno di Sarri, è il primo anno di De Ligt. Non ci sono uomini con grande aggressività a centrocampo, ma il gioco della Juve non è quello. Spesso e volentieri la Juve gioca sotto ritmo, con poca intensità. Ci sono tanti punti che hanno bisogno di un bilanciamento. Allegri? Con Allegri in attacco c’erano dei giocatori diversi, come Mandzukic, Tevez e Morata, che correvano di più. Facevano meno gioco di qualità, ma più copertura. Mandzukic dava ad Allegri temperamento importante”.

