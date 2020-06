Del Piero: “Ko che deve dare stimoli alla Juventus”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus Alessandro Del Piero ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dei bianconeri in finale di Coppa Italia.

“Importante sottolineare quello che ha fatto oggi il Napoli sotto ogni punto di vista. Rino in poco tempo è riuscito a mettere insieme due partite ad alto livello. Stasera hanno fatto tutto quello che c’era da fare: all’inizio si sono difesi, poi, con più coraggio, sono usciti costruendo le migliori occasioni da gol arrivando in area con più facilità della Juve. Questa mentalità dopo così tanto tempo è frutto di un segnale positivo. La differenza è il saper fare una cosa nel momento giusto. Ora la Juve deve usare questo ko come motivo di stimolo per finire bene il campionato e la Champions con un pizzico in più di energia.”

