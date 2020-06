Del Piero: “Alla Juve manca brillantezza”

TORINO – L’ex giocatore e capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

“Alla Juve manca brillantezza? E’ una parte del problema. Una parte potrebbe essere l’assenza di Ramsey, l’altra potrebbe essere quella di Higuain, perchè Higuain come attaccante è quello che riesce a fare quello che Ronaldo, Dybala o chi per loro non riescono a fare giocando in quella posizione: riesce a far muovere la linea avversaria in un certo modo, quindi creare più spazio tra il centrocampo e la difesa avversaria, dove si possono buttare dentro Ramsey, Khedira e lo stesso Dybala. E’ uno che davanti alla porta ha fatto tanti gol, fa tanto movimento. Sono d’accordo sul fatto che ci sia sempre meno movimento con la palla, per quello vedi giocare l’Inter e ti diverti perchè in tanti partono a destra, sinistra..”

