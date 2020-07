Del Neri: “Juve squadra di carattere”

TORINO – L’ex allenatore della Juventus Luigi Del Neri ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Musica Television.

“Una squadra che vince per 9 anni gli scudetti di fila, una squadra che ha una tenuta e punti di vantaggio anche dopo il Covid è una squadra per la quale si può discutere qualche momento particolare di resa, si può discutere qualche scelta in attacco da parte di Sarri per esigenze di “goleador”, ma è una squadra che, nonostante ultimamente sia andata sotto con l’Atalanta e con il Sassuolo, ha recuperato sempre, quindi una squadra di carattere. Ha qualità importanti e mi sembra che Maurizio stia sfruttando queste qualità in questo momento.”

“Un allenatore che va in una piazza nuova, in grado di mantenere l’equilibrio, i risultati, si può discutere se sbaglia una partita o meno, ma io penso che Maurizio possa avere qualità importanti per poter portare la Juve ad esprimere un calcio importante in futuro e calciatori di grande qualità, e la Juve è una squadra vincente. L’Europa è un terno a lotto come lavoro, ma anche vincere 9 anni di fila il campionato non è che sia poi semplice, la Juve lo ha fatto e non è una cosa che si può discutere, poi che piaccia o non piaccia quello è soggettivo. A me piace la Juve perché ha carattere, ha colpi, in questo momento qui dopo il post Covid ha avuto qualche piccola difficoltà ma le ha superate ampiamente tamponando quei momenti di calo fisico in cui ha trovato squadre in piena salute come l’Atalanta, il Sassuolo e il Milan. I momenti di calo mentale possono farti anche del male.”

