De Zerbi: “Berardi e il no alla Juve? Se vuole divertirsi ha fatto bene”

TORINO – Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato dagli studi Mediaset ospite del programma Tiki Taka dell’attaccante neroverde Domenico Berardi, autore di un grande inizio di stagione.

“Berardi e il no alla Juve? Dipende da cosa vuole un giocatore. Conosco bene il ragazzo e so che lui vuole divertirsi. Ogni fine allenamento devo cacciarlo dal campo perché sembra un bambino al parco. Se vuole questo ha fatto bene a non andare, se invece puntava sulla carriera e sull’ambizione allora ha sbagliato.”