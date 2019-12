TORINO – Non solo notizie positive in casa Juve dopo la vittoria contro la Sampdoria. Ieri sera, infatti, Maurizio Sarri è stato costretto a sostituire Alex Sandro per infortunio nel finale di partita, inserendo al suo posto Mattia De Sciglio. Per il terzino italiano è stata la presenza numero 150 in Serie A, un bel traguardo personale che ha voluto postare sui social: “Ultima vittoria in campionato del 2019 e 150º partita in serie A”.

ECCO IL POST: