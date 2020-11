De Paul: possibile assalto a gennaio

TORINO – Con l’avvicinarsi della sessione invernale del calciomercato, la Juventus sta iniziando a guardare al mercato per cercare di migliorare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo.

Una delle piste sempre seguite dai bianconeri e mai potate in porto è quella che porta al giocatore dell’Udinese Rodrigo De Paul: la Juventus avrebbe infatti intenzione di formulare per gennaio un’offerta definitiva per battere la concorrenza di Fiorentina e Inter, con i bianconeri di Udine che chiedono almeno 35 milioni di euro.