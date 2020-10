De Magistris: “Il Napoli non aveva alternative, non so se sia stata una decisione autonoma dell’ASL”

TORINO – Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha parlato intervistato dai microfoni della trasmissione Omnibus in onda su La 7.

Queste le sue parole circa quanto accaduto ieri sera, quando non si è disputata Juventus-Napoli: “Io non credo che il Napoli avesse alternative nel momento in cui la Asl ha imposto, con delle prescrizioni forti e paventando anche responsabilità di natura penale, di non partire. Poi, se questa è stata una decisione autonoma dell’Asl, lo lascio al ragionamento, all’intuizione e alla sagacia di molti.”