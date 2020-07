De Ligt verrà operato a fine stagione

TORINO – Mancano ormai poche giornate alla fine del campionato, e poi la Juventus potrà tuffarsi nella Champions League.

Alla fine di questo tour de force, che I bianconeri sperano di concludere il più in là possibile, ci sarà (poco) tempo per riposarsi, durante il quale Matthijs de Ligt ha deciso, insieme alla società, di operare la spalla che continua a dargli problemi per riuscire a metterla in ordine e ad evitare dolorose fuoriuscite come successo nella partita contro il Sassuolo.

