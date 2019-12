De Ligt: “Spero di restare a lungo a Torino. Voglio vincere tanto”

TORINO – Ieri sera Matthijs De Ligt, insieme alla fidanzata AnnaKee e il vicepresidente della Juve Pavel Nedved, è volato a Parigi a ritirare il premio Kopa. Il giocatore a fine serata ha parlato al sito ufficiale del club così: “Sono molto felice di questo premio, se da piccolo mi avessero detto che a vent’anni avrei vinto trofeo Kopa, Golden Boy e arrivato in semifinale di Champions non ci avrei creduto. Alla Juve mi sento ogni giorno più felice, quando un club come questo chiama può solo farti onore. Mi è sempre piaciuta la Juve, ha avuto grandi campioni ed è un privilegio indossare questa maglia. Bonucci? Al suo fianco imparo tantissimo, siamo una grande coppia e miglioro ogni giorni di più. A Torino mi trovo molto bene, seppur diversa da Amsterdam, ma spero di restarci a lungo”.