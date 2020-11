De Ligt pronto a riprendersi la Juve

TORINO – La Juventus sta sfruttando la pausa delle Nazionali per ricaricare le batterie, con la squadre che oggi si ritroverà alla Continassa per riprendere gli allenamenti.

Il tecnico bianconero Andrea Pirlo potrà lavorare con i giocatori rimasti a Torino, tra cui spicca anche Matthijs de Ligt: il difensore olandese sfrutterà questi 10 giorni che mancano alla ripresa del campionato per tornare in forma ed essere pronto per la sfida con il Cagliari in programma alla ripresa del campionato.