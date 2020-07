De Ligt posta con Demiral: “Turkish Delight”

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera contro la Lazio per 2-1 avvicinandosi al nono Scudetto consecutivo. Al termine della gara l’euforia dei giocatori si è trasferita sui loro profili social, sui quali hanno pubblicato le foto della partita e festeggiato la vittoria. Il centrale olandese Matthijs de Ligt ha postato una foto dallo spogliatoio che lo ritrae insieme a Merih Demiral: “Turkish Delight” ha scritto il difensore, con il turco che i tifosi bianconeri aspettano prenda il suo posto in difesa accanto al numero 4 la prossima stagione. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, sono arrivate anche due pessime notizie per il mercato bianconero: Gianluca Di Marzio ha dato il doppio annuncio in diretta TV su Sky Sport! >>>VAI ALLA NOTIZIA