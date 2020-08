De Ligt: “Delusi per l’eliminazione, mi opererò alla spalla”

TORINO – Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt ha parlato dopo l’uscita dalla Champions League dei bianconeri.

“Mi sento molto male adesso. Siamo più forti del Lione ma in queste due partite abbiamo trovato difficoltà”.

“Abbiamo giocato bene oggi ma dopo 12 minuti abbiamo subito un rigore e sotto di un gol è stato difficile. La cosa che conta però è che siamo fuori dalla Champions”.

"Siamo contenti per aver vinto lo scudetto ma delusi per aver perso la Coppa Italia in finale e per l'eliminazione di oggi. Voglio recuperare dal problema alla spalla in vista della prossima stagione, credo mi opererò."

