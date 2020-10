De Ligt a Van Dijk: “Guarisci presto Capitano”

TORINO – Il difensore della Jvuentud Matthijs de Ligt sta continuando il suo recupero dopo l’operazione alla spalla subita alla fine della scorsa stagione.

Il difensore questa mattina si è allenato in parte con la squadra, iniziando a toccare il pallone e a riprendere confidenza con la squadra. In tutto ciò, il difensore non si è scordato del suo Capitano in Nazionale: Virgil Van Dijk ha infatti riportato un brutto infortunio ai legamenti del ginocchio, e l’olandese ha postato una foto sul suo profilo con scritto: “Guarisci presto, Capitano.”