De Laurentiis positivo al Coronavirus

TORINO – Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al tampone per il Coronavirus.

Il presidente del Napoli ieri ha preso parte all’assemblea della Lega Serie A, entrando in contatto con molte persone, motivo per il quale anche gli altri presidenti ora dovranno sottostare al protocollo imposto a chiunque sia consapevole di essere stato a contatto con una persona positiva al virus: De Laurentiis sarebbe stato anche sintomatico, e non avrebbe messo la mascherina in diverse occasioni, come testimoniato da foto e video.