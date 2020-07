D’Aversa: “Kulusevski nella sua testa è convinto di arrivare e secondo me ce la farà”

TORINO – L’allenatore del Parma Roberto D’Aversa ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport di Dejan Kulusevski, prossimo giocatore della Juventus. “Siamo stati fortunati a prendere un giocatore così forte nonostante la giovane età. Sono convinto che mentalmente possa fare ancora meglio, vada sempre a migliorare. Alla sua età si può avere un periodo di appannamento, si può scemare nella condizione. E’ un ragazzo con i piedi per terra e per l’età che ha ha forza mentale devastante, lui nella sua testa è convinto di arrivare e di diventare uno dei più forti e secondo me lo diventerà, cosa che lo è già perché un ragazzo così giovane che ha un impatto così non lo ricordo”. Ma attenzione perché nelle ultime ore è esplosa una clamorosa bomba di mercato a sorpresa che sta spiazzando tutti in casa bianconera. Colpo di scena improvviso, arriva l’annuncio in diretta TV: “Cambia tutto, Paratici ha deciso!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

