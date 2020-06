D’Aversa: “I ragazzi stanno facendo cose straordinarie, siamo oltre le nostre possibilità”

TORINO – Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha parlato intervistato dopo la vittoria contro il Genoa.

“Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario. Siamo oltre le nostre possibilità considerando che ci manca anche Inglese. Non ci siamo mai creati alibi abbiamo pensato solo a lavorare, va evidenziato il lavoro di una squadra capace di andare oltre i propri limiti”.

“I tifosi possono pensare ciò che vogliono. A mio avviso ci sono altree scoietà strutturate per raggiungere certi obiettivi. Abbiamo comunque l’ambizione di affrontare ogni partita per vincerla. A volte però il cambio di prospettiva ti porta a non apprezzare dei risultati come un pareggio a Torino. Forse qualcuno dimentica che due anni fa eravamo ancora in serie B”.

