Danilo: “Concentrato su ció che posso controllare”

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera a Bologna la prima partita dopo la ripresa del campionato, grazie ai gol di Ronaldo e Dybala.

La partita è stata però segnata dall’espulsione di Danilo, che ha lasciato Maurizio Sarri con Cuadrado unico terzino da poter schierare venerdì. Il brasiliano ha voluto postare sul suo profilo Instagram per scusarsi con i tifosi e i compagni per l’accaduto: “Non c’è tempo per le scuse, e nemmeno per rammaricarsi! Concentrato sulle cose che posso controllare, l’atteggiamento e la dedizione. Orgoglioso dei miei compagni, non molliamo mai.”