Danilo: “Un orgoglio segnare con questa maglia, andiamo avanti mancano 5 finali”

TORINO – La Juventus ha pareggiato ieri sera per 3-3 contro il Sassuolo facendosi rimontare per la terza partita consecutiva.

La partita è stata aperta dal gol di Danilo, a segno nel giorno del suo compleanno. Il brasiliano ha postato sul suo profilo Instagram un messaggio di ringraziamento per i tifosi e per caricare l’ambiente in vista delle prossime partite.

“Un punto conquistato verso il nostro obiettivo finale, ma possiamo e vogliamo fare di più. Ci tengo a ringraziare tutti i tifosi bianconeri per i messaggi ricevuti, è un orgoglio enorme segnare con questa maglia nel giorno del mio compleanno. Andiamo avanti Juve, mancano 5 finali.”