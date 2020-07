Danilo: “Proseguiamo consapevoli della nostra forza”

TORINO – La Juventus ha mancato l’allungo in classifica sulla Lazio in virtù della sconfitta rimediata ieri sera con il Milan.

I bianconeri sono usciti sconfitti da San Siro in rimonta per 4-2, a causa di un blackout totale di 15 minuti che è costato la vittoria ai bianconeri. Attraverso il suo profilo Instagram, il terzino bianconero Danilo ha provato a vedere il bicchiere mezzo pieno: “Serve serenità per affrontare i momenti più difficili. Proseguiamo consapevoli della nostra forza e concentrati già per la gara di sabato.”