Danilo: “Pirlo capisce la mentalità dei giocatori, è chiaro come vuole che giochiamo”

TORINO – Il terzino brasiliano della Juventus Danilo ha parlato intervistato dai microfoni della FIFA.

“Il mio primo anno alla Juve lo considero un buon anno. È stato un anno di adattamento. Ho lasciato la Premier League, che è molto diversa dal campionato italiano tatticamente e fisicamente. Ho cercato di adattarmi il più rapidamente possibile. Ho giocato tante partite, siamo riusciti a vincere lo Scudetto, ma è chiaro che alla Juventus l’obiettivo è vincere la Champions League e non ci siamo riusciti. Spero che il mio secondo anno possa essere migliore e di evitare altri infortuni”.

PIRLO – “Era un giocatore unico. Non era il più veloce, ma era un grande pensatore e aveva qualità indiscutibili con la palla. In realtà, ha partecipato a un paio di sessioni di allenamento negli ultimi giorni ed è ancora incredibile: la sua visione, la tecnica. Se abbiamo qualche infortunio, chi lo sa? Dal punto di vista delle capacità, può ancora farlo.”

“Da allenatore è davvero rilassato. Capisce la mentalità dei giocatori in campo visto che ha smesso di giocare da poco. Conosce molto bene la Juventus. Sa come trasmettere il suo messaggio, parlare ai giocatori uno contro uno, per ottenere il meglio da loro. Ha applicato alcune idee tattiche davvero buone ed è chiaro su come vuole che giochi la sua squadra, cosa che mi piace molto. I primi giorni con Andrea sono stati davvero positivi”.

RONALDO – “Cristiano è un grande indiscutibile. Quello che fa nelle partite, le sue statistiche, dicono tutto. È estremamente competitivo in allenamento e questo si riflette nelle partite. Ha tante qualità. Forse ciò che lo distingue è che è bravo in ogni aspetto del gioco. Ed è davvero un ragazzo fantastico. Ho un ottimo rapporto con lui: siamo stati due anni al Real Madrid e ora alla Juventus. Parliamo di tutto. Ha un lato molto umano. Chiede sempre cose sul Brasile. Ad esempio, durante il COVID ha chiesto spesso com’era la situazione in Brasile. Se ne preoccupa. È molto umano, davvero gentile”.