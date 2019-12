TORINO – Oggi per la Juve sarà una giornata dedicata ai media, approfittando del recupero di energie dopo il volo. Il terzino brasiliano bianconero Danilo si è soffermato ai microfoni in zona mista e ha dichiarato: “Sono ovviamente molto emozionato per la sfida di domani, ho vinto tanto in carriera ma un trofeo è sempre importante. Dobbiamo giocare il nostro calcio, così riusciremo a vincere”.