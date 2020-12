Danilo e Cuadrado a riposo

TORINO – La Juventus scenderà questa sera in campo contro la Dynamo Kiev nella gara valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League.

I bianconeri sono già qualificati, ma vogliono vincere per cercare di raggiungere il primo posto nel girone, giocandoselo nell’ultima giornata contro il Barcellona. Questa sera per la prima volta in stagione intanto, riposerà Danilo, che non partirà dall’inizio come Cuadrado, anche lui autore di una prima parte di stagione che lo ha visto sempre impegnato.