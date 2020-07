Danilo: “Concentrati e con la testa giusta per vincere la partita”

TORINO – Il calciatore della Juventus Danilo ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio di inizio della sfida contro la Sampdoria.

“È una partita difficile, come tutte le partite del campionato, ma credo sia molto importante rimanere concentrati, iniziare la partita dal primo minuto con molta determinazione per vincere”

“La nostra concentrazione deve essere determinante, perchè è chiaro che adesso non ci sono più tante partite e non ci sono più scuse, bisogna restare molto concentrati con la testa giusta per vincere la partita”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<