Dall’Inghilterra: sirene cinesi per Mandzukic

TORINO – La Juve durante la prossima sessione di mercato farà di tutto per liberarsi di Mario Mandzukic, un peso da 3 milioni e mezzo netti a bilancio. L’avventura del centravanti in bianconero è finita già la scorsa estate, ma i continui tentennamenti lo hanno portato alla permanenza forzata. Al momento è fuori rosa, in attesa di trovare una squadra, che al momento non mancano. Il Milan continua a pensarci seriamente, anche se la Juve spera nel Dortmund. Nel frattempo, il Daily Express annuncia l’inserimento anche del Dalian Yifang, squadra militante nel campionato cinese.