Dall’Inghilterra: “Ramsey il peggior acquisto bianconero degli ultimi 5 anni”

TORINO – Il calciatore della Juventus Aaron Ramsey sta ancora cercando la forma migliore dopo un inizio di stagione altalenante, che lo ha portato a disputare alcune partite sotto la sufficienza.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate oltremanica, dove la stampa si sta scagliando contro il giocatore gallese. Il Daily Mail infatti ha definito il giocatore come “Il peggior acquisto bianconero degli ultimi 5 anni”, con Andrea Pirlo che sta cercando di recuperarlo a pieno, soprattutto per smentire le voci inglesi.

