Dalla Spagna: Ronaldo, segnali verso il Real Madrid

TORINO – Non c’è pace per la Juventus e per Cristiano Ronaldo, ancora al centro di voci di mercato provenienti dalla Spagna che vorrebbero il portoghese in procinto di lasciare la Juventus.

Stando a quello che riporta il quotidiano spagnolo Marca infatti, il calciatore bianconero potrebbe tornare al Real Madrid. Stando a quanto scrive il giornale infatti, Ronaldo prova ancora affetto per i suoi ex compagni e per il Real Madrid, e sarebbe pronto ad un eventuale ritorno: a favorire ciò i ritrovato rapporti con Perez, con cui ci sarebbe stato un incontro in occasione del Clasico di marzo con Ronaldo presente al Bernabeu.