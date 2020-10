Dalla Spagna nuove accuse di stupro per Ronaldo

TORINO – Dopo il caos generato dalla sfida di ieri sera tra Juventus-Napoli non giocata, nuovi problemi sembrano all’orizzonte in casa Juve.

Il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo infatti potrebbe essere richiamato in tribunale per il Caso Mayorga: stando a quanto riporta Deportes Cuatro, dopo essere stato dichiarato innocente in seguito alle accuse di stupro avanzate dalla modella statunitense, Ronaldo potrebbe subire una nuova denuncia.

La ragazza e i suoi legali vorrebbero fare leva sui 300 mila euro che Ronaldo le pagò per mantenere la segretezza dell’accaduto, dimostrando che la donna non stava mentalmente bene al momento della firma di questo accordo.