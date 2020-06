Dalla Spagna: il piano dell’UEFA per la Champions League

TORINO- Il quotidiano spagnolo As riporta le ultime notizie in merito alla ripresa della Champions League. L’UEFA starebbe pensando di far riprendere il torneo dal prossimo 8 di agosto, con il ritorno degli ottavi di finale. Dai quarti in poi, invece, le gare si disputerebbero in partita secca a Lisbona, con finale prevista per il 23 agosto allo stadio “Da Luz”. Il massimo organo del calcio europeo, però, non svelerà i suoi progetti prima di mercoledì 17 giugno.

