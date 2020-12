Dalla Francia: Aouar in mano alla Juve, Bernardeschi ha bloccato l’affare

TORINO – Il centrocampo della Juventus di Andrea Pirlo avrebbe potuto essere totalmente diverso in questa stagione se non fosse stato per i rifiuti di Federico Bernardeschi.

Il calciatore infatti, come riporta il Francia L’Equipe, avrebbe in estate rifiutato il passaggio al Lione, mandando all’aria la trattativa per portare il centrocampista Houssem Aouar a Torino. Il numero 33 ha rifiutato infatti la destinazione francese, e l’affare è saltato, con la Juventus che aveva in mano il centrocampista e ha dovuto rinunciare a ingaggiarlo.

