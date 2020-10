Dal Pino positivo al Covid

TORINO – Il Coronavirus continua a non dare pace al mondo del calcio, con un nuovo protagonista del pallone positivo al COVID-19.

Si tratta del Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, come si evince da un comunicato apparso sul sito della stessa Lega: “La Lega Serie A comunica che il Presidente Paolo Dal Pino è risultato positivo al covid-19 in seguito al test effettuato ieri. Il Presidente, sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario.”