Cuadrado: “Vinciamo per restare primi. Tridente? Che spettacolo vederli”

TORINO – Manca pochissimo alla sfida Sampdoria-Juventus, valida per la diciassettesima giornata di Serie A. L’obiettivo bianconero è il sorpasso all’Inter per chiudere da campione d’Inverno il 2019. Prima del fischio d’inizio il bianconero Cuadrado, che parte dalla panchina, ha parlato ai microfoni di SKY: “Aver ritrovato il primo posto ci aiuta tanto per pressare l’Inter, oggi vogliamo i tre punti per restare lì. Supercoppa? Non ci pensiamo, evitiamo distrazioni e pensiamo alla sfida di oggi. Tridente? Non ho giocato la scorsa e non so il carico difensivo com’è, però è stato bellissimo vederli. Dobbiamo essere bravi ad essere compatti per farli esprimere al meglio”.