Cuadrado: “Torino? Partita difficile ma dobbiamo giocare come sappiamo”

TORINO – Il calciatore della Juventus Juan Cuadrado ha parlato intervistato dai microfoni di JTV a pochi minuti dall’inizio del derby in programma alle 18.

“Ci aspetta sicuramente una partita molto difficile, sappiamo cosa è giocare un derby, dobbiamo scendere in campo con quella voglia, con quella determinazione di fare risultato che è quello che conta.”

“Giocare un derby è sempre speciale, poi noi dobbiamo cercare di alzare il livello in ogni partita e prendere quelle strisce positive di vittorie che magari è quello che abbiamo fatto di più in Champions. Dobbiamo farlo anche in campionato, speriamo di cominciare da oggi”.

“Sappiamo che il Toro è una squadra che gioca molto bene la palla, penso che oggi cercheranno di fare un altro modulo e noi dobbiamo stare attenti a quelli che vengono a proporre, essere messi bene e poi partire da lì con la nostra qualità”.

