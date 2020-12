Cuadrado, possibile più di una giornata di squalifica

TORINO – La Juventus continua a leccarsi le ferite dopo la sconfitta rimediata contro la Fiorentina martedì sera, quando all’Allianz Stadium la viola ha piegato i bianconeri con un netto 0-3. Peso sul risultato finale lo hanno avuto le decisione dell’Arbitro La Penna, che non ha concesso due rigori ai bianconeri, oltre a non ammonire per la seconda volta il calciatore della Fiorentina Borja Valero, graziato per un brutto fallo da dietro.

Chi non è stato graziato dall’arbitro è stato invece Juan Cuadrado, che dopo il consulto con il VAR per un fallo, è stato espulso, con il direttore di gara che gli ha sventolato in faccia il cartellino rosso diretto. La Juventus ha giocato quindi la maggior parte della partita in 10, subendo i tre gol della Viola, riuscita in un’impresa mai riuscita a nessuno in campionato, ovvero quella di segnare tre gol tra le mura dell’Allianz Stadium ai bianconeri.

La Juventus riprenderà i suoi allenamenti il 28 di dicembre, per preparare la ripresa del campionato che vedrà i bianconeri affrontare subito l’Udinese. Il terzino colombiano non ci sarà contro la sua ex squadra perché dovrà scontare la squalifica per il cartellino rosso rimediato, ma potrebbe non essere l’unica partita che dovrà saltare. Il numero 16 bianconero ha infatti preso un cartellino rosso diretto, il che potrebbe portare il giudice sportivo a comminargli una giornata in più di squalifica. Questo lo porterebbe a saltare anche la sfida Scudetto contro il Milan, prima delle due partite con le milanesi che i bianconeri affreneranno a distanza di 10 giorni l’una dall’altra, e che daranno modo alla squadra di Pirlo di ridurre, in caso di vittoria, il distacco dalla vetta della classifica, che ora dista 10 punti con una partita da recuperare.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<