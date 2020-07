Cuadrado: “Abbiamo voglia di vincere il campionato”

TORINO – Il calciatore della Juventus Juan Cuadrado ha parlato intervistato a pochi minuti dall’inizio della sfida contro l’Udinese.

“Sicuramente sappiamo che sarà una partita molto difficile. Veniamo con la voglia di fare risultato e conquistare subito il campionato. Sarebbe molto bello, siamo venuti qui con la testa giusta per cercare di farlo bene. Assenze in difesa? Penso che tutti quelli che aspettano la loro opportunità sono pronti, questa partita ci darà la forza e la fiducia di dimostrarlo. E per chi non ha avuto tanto tempo di dimostrarlo sarà una bella occasione.”

