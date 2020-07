Cristiano Ronaldo re d’Europa

TORINO – Ieri sera la Juventus ha vinto contro la Lazio per 2-1 facendo un grande passo avanti verso il nono Scudetto consecutivo.

La partita è stata marchiata da Cristiano Ronaldo, che ha messo a segno una doppietta che lo ha portato in testa alla classifica marcatori insieme a Immobile, ma che lo ha soprattutto visto firmare un nuovo primato: il portoghese è infatti il primo e unico giocatore ad aver segnato almeno 50 gol in Serie A, Premier League e Liga, e non ha intenzione di fermarsi.

