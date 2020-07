Cresce la concorrenza per Milik

TORINO – La Juventus continua a sondare il mercato alla ricerca di una prima punta per la prossima stagione.

Uno dei nomi maggiormente fatti in questi giorni é quello dell’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik. Il polacco avrebbe già dato il suo benestare al passaggio in bianconero, ma la trattativa è in fase di stallo per le richieste di De Laurentiis, che vuole 50 milioni cash che la Juventus non vuole spendere. Sullo sfondo la Roma, l’Atletico Madrid e il Tottenham, che potrebbero sfidare la Juve per il giocatore.

