Coutinho: “Partita di domani importante. Siamo in un processo di rinnovamento”

TORINO – Il calciatore del Barcellona Philippe Coutinho ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro la Juventus, valvole per l’ultima gara della fase a gironi della competizione.

“La partita di domani è importante e quando vieni da una sconfitta, vuoi vincere una partita come questa.”

CRITICHE – “Sono il primo a pretendere tanto da me stesso, so che l’ultima prestazione non è stata quella prevista ed essendo al Barça hai molta attenzione addosso. Posso dire che ho lavorato molto mentalmente per stare bene e oggi mi considero molto migliorato sotto questo aspetto.”

CAMBIAMENTI – “Siamo in un processo di rinnovamento. L’allenatore è cambiato, alcuni giocatori erano pezzi importanti e tutto questo fa parte del processo di rinnovamento. Devi essere paziente e quelli di noi che sono qui fanno del loro meglio perché questo cambi tutto più velocemente possibile.”

MOMENTO – “Dopo una sconfitta c’è sempre frustrazione, ma vedo la squadra desiderosa di cambiare questa situazione. Lavoro per giocare dove mi mette l’allenatore, quello che decide è lui, ma mi sento meglio, più concentrato. Ho iniziato a cambiare la parte fisica, penso che fosse necessario e anche mentalmente, è qualcosa che mi sta rafforzando e mi ha aiutato molto per superare una fase complicata della mia carriera.”

