Costacurta: “Pirlo ha avuto risposte dai giocatori sotto pressione”

TORINO – L’ex giocatore del Milan Alessandro Costacurta ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport riguardo la vittoria della Juventus di ieri sera, nella trasferta in Ucraina contro la Dynamo Kiev.

“Pirlo ha avuto risposte da giocatori che fino a oggi erano un po’ sotto pressione. Parlo di Morata e Chiesa, che era stato criticato. Ma anche lo stesso Ramsey. Sono state tre bellissime risposte. Peccato per Chiellini, che aveva cominciato benissimo e sembrava quello che conoscevamo. La Juve doveva fare una bella partita per poter passare a Kiev e l’hanno fatta, evidenziando i difetti degli avversari. Per me sono stati bravi.”