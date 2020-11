Correa: “Siamo pronti a lottare contro la Juve”

TORINO – Il calciatore della Lazio Joaquin Correa ha parlato intervistato dai microfoni di Lazio Style Channel dopo il pareggio di ieri contro lo Zenit San Pietroburgo in Champions League.

“Questo pareggio dimostra la nostra unione, è un punto importante ottenuto contro un’ottima squadra. Abbiamo giocato in uno stadio semipieno, è stato bello. Spero che presto possano tornare anche i nostri tifosi. Mi è piaciuta la nostra reazione al loro vantaggio, non mollando mai e lottando. Adesso testa alla Juventus per un’altra partita importante: siamo pronti a lottare.”