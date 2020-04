Coronavirus, come verranno organizzati gli allenamenti

TORINO- Almeno fino al prossimo inizio di maggio, per le società di serie A, sarà impossibile riprendere gli allenamenti. Le società, però, sono al lavoro su come organizzare le future sessioni di lavoro e la Federazione medico sportiva italiana (FMSI) è venuta in loro soccorso. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i calciatori saranno sottoposti a continui tamponi ogni quattro giorni, oltre a svolgere sedute separate tra chi è risultato positivo e chi no al Coronavirus.

