Coppa Italia: finale a San Siro

TORINO – Inizia a prendere forma il calendario della prossima stagione con FIGC e Lega che continuano a discutere sulle date.

Una prima ufficialità, oltre a quella dell’inizio e della fine del torneo, è arrivata e riguarda la Coppa Italia: la finale si giocherà infatti il 19 maggio 2021 allo stadio Meazza di Milano visto che l’Olimpico di Roma non sarà disponibile perché la Uefa lo vuole libero già dal giorno prima in vista della gara inaugurale dell’Europeo tra Italia e Turchia in programma l’11 giugno.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<