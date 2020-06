Coppa Italia: cambia la premiazione

TORINO – Questa sera lo Stadio Olimpico di

Roma sarà teatro della sfida tra Juventus e Napoli.

La partita, valevole per la finale di Coppa Italia, assegnerà la coppa nazionale alla vincitrice della sfida, che verrà premiata in maniera del tutto nuova: in base alle nuove regole sul distanziamento e le precauzioni per il Covid, la squadra vincitrice troverà medaglie e coppa su un tavolo, e sarà concesso assembrarsi solo per il classico sollevamento del trofeo alla fine.

