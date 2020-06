Continua il pressing su Zaniolo

TORINO – Il reparto che maggiormente dovrò ritoccare in sede di mercato Fabio Paratici sarò sicuramente il centrocampo.

La Juventus dovrebbe infatti attuare una rivoluzione in mezzo, e uno dei nomi principali per darle il la è quello di Niccolò Zaniolo. Il calciatore della Roma piace ai bianconeri, che stanno cercando di intavolare una trattativa con i giallorossi, mettendo sul piatto Bernardeschi e Rugani come contropartite.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<