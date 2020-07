TORINO – La Juventus continua ad operare sul mercato per allestire la squadra per la prossima stagione.

Fabio Paratici sta cercando l’ultimo tassello per il centrocampo, con il primo nome sulla lista che è quello di Paul Pogba: un’operazione non facile che per potrebbe essere facilitata dalla volontà del giocatore di tornare a Torino, e dagli ottimi rapporti con il suo procuratore Mino Raiola.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<