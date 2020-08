TORINO – La Juventus starebbe riscontrando problemi riguardo la rescissione del contratto di Sami Khedira.

Il tedesco non rientra nei piani bianconeri per la prossima stagione, ma sta puntando i piedi rifiutando la risoluzione del contratto: Paratici sta cercando una squadra in cui piazzarlo, visto il rifiuto del tedesco della rescissione, che accetterebbe solo in caso di pagamento dell’anno di stipendio rimasto.

