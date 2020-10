Conte: “Siamo sulla strada giusta, abbiamo piglio da grande squadra”

TORINO – L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 maturato ieri nella partita contro lo Shakhtar Donetsk.

“La partita mi lascia sensazioni positive, i ragazzi hanno giocato con la giusta intensità e il giusto piglio, da grande squadra. Abbiamo fatto la partita fin dall’inizio. Non siamo stati fortunatissimi, abbiamo avuto occasioni per segnare ma in generale abbiamo fatto una buonissima gara in entrambe le fasi di gioco.”

“Questa è una squadra tecnica e veloce, i ragazzi sono stati bravi anche se dispiace perché meritavamo di vincere. Mi tengo la consapevolezza che siamo sulla strada giusta, vedo buona mentalità e forza per giocarci le partite su ogni campo. Pensiamo a noi e non tanto agli avversari.”