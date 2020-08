Conte: “Quando vedo determinazione e cattiveria sono sereno”

TORINO – L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha parlato dopo la vittoria contro il Getafe per 2-0 che ha garantito il passaggio agli ottavi di Europa League ai nerazzurri.

“Io sereno? Lo sono quando vedo i ragazzi con questa determinazione e cattiveria. La squadra sta diventando tosta, tutti quanti sono coinvolti, sia chi gioca che chi non gioca è partecipe e contento di ciò che stiamo facendo. Eriksen? Sono contento anche per lui, ha bisogno di alcune situazioni che ti possano girare in positivo a livello mentale. Sa che faccio delle scelte per il bene dell’Inter, è un bravissimo ragazzo. Il fatto che sia entrato subito bene in partita e segnato è importante: fa parte della rosa interista, si sta adattando e inserendo.”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<