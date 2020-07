Conte: “Ho ragazzi con grande cuore e coraggio”

TORINO – L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha parlato intervistato dopo la vittoria per 6-0 ottenuta ieri sera contro il Brescia.

“Giocando in maniera frequente è inevitabile fare cambi, l’importante è che questi cambiamenti massicci non facciano cambiare la squadra. i miei giocatori sanno cosa fare, in allenamento ho mischiato le squadre per abituare tutti. Ho ricevuto buone risposte, non avevo dubbi su questo perché ho ragazzi con grande cuore e coraggio. Dobbiamo migliorare a livello di testa perché a volte commettiamo delle disattenzioni; io son orogoglioso e contento.“

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<