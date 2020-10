Concluso l’isolamento fiduciario domiciliare della squadra femminile

TORINO – Attraverso il suo sito internet la Juventus ha comunicato la fine dell’isolamento fiduciario domiciliare della squadra femminile.

“Juventus Football Club comunica che, in applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso oggi il periodo di isolamento fiduciario domiciliare precedentemente comunicato della prima squadra femminile (restano in isolamento i due componenti del gruppo squadra tuttora positivi). Pertanto è possibile riprendere la regolare attività di allenamento.” (Juventus.com)